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Жизнь

Алтай демаркирует российско-казахстанскую границу

Пограничники Республики Алтай в июле начнут работы по демаркации российско-казахстанской государственной границы на участке в Усть-Канском и Усть-Коксинском районах.

На госгранице.
На госгранице.
altai-republic.ru

Планируется установить пограничные знаки от административной границы с Алтайским краем на территории сельских поселений «Мендур-Сокконское» и «Карагайское», сообщает пресс-служба местного правительства со ссылкой на погранведомство.

Демаркация (точное определение границы на местности) госграницы между Россией и Республикой Казахстан ведется с 2009 года.

Российско-казахстанский участок госграницы — самый протяженный и составляет более 7,5 тыс. км.

Ранее жителя Алтайского края обвинили в мошенничестве при обустройстве переходов на российско-монгольской и российско-казахстанской границе.

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