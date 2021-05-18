Алтай демаркирует российско-казахстанскую границу

Планируется установить пограничные знаки от административной границы с Алтайским краем на территории сельских поселений «Мендур-Сокконское» и «Карагайское», сообщает пресс-служба местного правительства со ссылкой на погранведомство.
Демаркация (точное определение границы на местности) госграницы между Россией и Республикой Казахстан ведется с 2009 года.
Российско-казахстанский участок госграницы — самый протяженный и составляет более 7,5 тыс. км.
Ранее жителя Алтайского края обвинили в мошенничестве при обустройстве переходов на российско-монгольской и российско-казахстанской границе.