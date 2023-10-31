В рамках месячника пожилого человека ветераны Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК ) посещали завод и участвовали в культурно-массовых мероприятиях.

Пенсионеры встречались с коллективами цехов и посещали подразделения с экскурсиями. Также ветераны завода стали активными участниками спортивных активностей – соревнований по северной ходьбе, дартсу, шахматам, настольному теннису.

Алтай-Кокс поддерживает ветеранов предприятия. Фото предоставлено компанией Алтай-Кокс.

В городском ДК «Строитель» провели традиционное мероприятие с выступлениями творческих коллективов для более 400 заводских ветеранов. В холле дома культуры организовали тематическую выставку поделок на осеннюю тематику, выполненных ветеранами завода.

Алтай-Кокс поддерживает ветеранов предприятия. Фото предоставлено компанией Алтай-Кокс.

Своим пенсионерам завод перечислил к месячнику единовременную материальную помощь. А также выделил совету ветеранов продуктовые наборы для поздравления на дому 50 нуждающихся пенсионеров.

Ветераны получают от завода ежемесячную доплату к основной пенсии в зависимости от стажа работы. Предприятие помогает им в оплате коммунальных услуг, медицинском обслуживании и профилактическом лечении, а также финансирует культурно-массовую работу. В 2023 году на социальную поддержку своих пенсионеров компания направит около 17 млн рублей.

Ветеранская организация Алтай-Кокса насчитывает более 2,3 тыс. пенсионеров.