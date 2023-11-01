1 ноября
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Жизнь

Алтай-Кокс продолжает мероприятия по защите здоровья работников

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) стартовала кампания по вакцинации и ревакцинации коллектива от клещевого энцефалита. Пройти вакцинацию могут все желающие работники предприятия по полису ДМС.

На Алтай-Коксе стартовала кампания по вакцинации и ревакцинации коллектива от клещевого энцефалита.
На Алтай-Коксе стартовала кампания по вакцинации и ревакцинации коллектива от клещевого энцефалита.
Фото предоставлено компанией Алтай-Кокс.

Металлурги традиционно циклично по сезону прививаются препаратом, который стимулирует выработку иммунитета к вирусу клещевого энцефалита. Также для коллектива завода продолжается прививочная кампания по вакцинации от гриппа. Сотрудники прививаются в рабочее время с минимальными временными затратами.

Ранее работники вакцинировались от пневмококковой инфекции. Эта профилактическая мера позволяет существенно снизить вероятность возникновения бактериальной пневмонии.

Укрепление здоровья — одно из приоритетных направлений социальной политики Алтай-Кокса. Ежегодно металлурги получают бесплатные прививки от гриппа, клещевого энцефалита, столбняка, дифтерии и других инфекционных заболеваний. Все сотрудники застрахованы по программам добровольного медицинского страхования и могут ежегодно отдыхать в корпоративном санатории-профилактории «Бодрость».

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