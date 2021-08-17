Алтай оказался в числе регионов, у которых большие проблемы с алкоголем

Рейтинг основывается на четырех показателях: потребление алкоголя (отношение оценки среднедушевого потребления алкоголя к доле населения старше 15 лет), доля преступлений в состоянии опьянения, заболеваемость наркологическими расстройствами и смертность от случайных отравлений.
Наименее благополучная ситуация с алкоголем и наркотиками сложилась в шести регионах: Сахалинской, Амурской, Курганской областях, Туве, Коми и Удмуртии. Им присвоена категория E (высокая выраженность проблемы).
В Республике Алтай проблема выражена выше среднего. Потребление алкоголя на человека составляет 13,2 литра.
В Алтайском крае ситуация не критичная, как и в большинстве регионов России (средняя выраженность проблемы). На душу населения потребляется 10,4 литра алкоголя.
По мнению авторов исследования, в целом в России наметилась тенденция к снижению потребления легального алкоголя: с 11,2 литров в год в 2010 году до 7,5 литров в 2019 году.