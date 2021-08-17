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Жизнь

Алтай оказался в числе регионов, у которых большие проблемы с алкоголем

Эксперты фонда «Нужна помощь» назвали проблемные регионы из-за алкоголя и наркотиков в 2019 году. И если Алтайский край находится в оранжевой зоне опасности, то в соседней Республике Алтай уже можно бить тревогу.

Банкет. Алкоголь.
Банкет. Алкоголь.
CC0

Рейтинг основывается на четырех показателях: потребление алкоголя (отношение оценки среднедушевого потребления алкоголя к доле населения старше 15 лет), доля преступлений в состоянии опьянения, заболеваемость наркологическими расстройствами и смертность от случайных отравлений.

Наименее благополучная ситуация с алкоголем и наркотиками сложилась в шести регионах: Сахалинской, Амурской, Курганской областях, Туве, Коми и Удмуртии. Им присвоена категория E (высокая выраженность проблемы).

В Республике Алтай проблема выражена выше среднего. Потребление алкоголя на человека составляет 13,2 литра.

В Алтайском крае ситуация не критичная, как и в большинстве регионов России (средняя выраженность проблемы). На душу населения потребляется 10,4 литра алкоголя.

По мнению авторов исследования, в целом в России наметилась тенденция к снижению потребления легального алкоголя: с 11,2 литров в год в 2010 году до 7,5 литров в 2019 году.

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