На Алтае поменяют стратегию развития туризма

По данным правительства Республики Алтай, турпоток в регион растет с каждым годом. В 2018 году в Горном Алтае отдохнуло более 2,1 млн человек. Поэтому новая стратегия развития туризма должна быть в первую очередь направлена на повешение качества услуг, считает Хороходин. Документ разработают в 2019 году, он будет рассчитан до 2024 года.
Олег Хорохордин,
врио главы Республики Алтай:
Нам важно работать над новыми проектами, создавать уникальные маршруты, усиливать все сегменты туризма. Цель — сделать все, чтобы гости Горного Алтая приобретали местную экологически чистую продукцию.
Кроме того, власти будут добиваться международной сертификации отелей на Алтае, отметил глава региона.
Также речь шла и о факторах, которые сдерживают развитие туризма в Республике Алтай. Среди них отметили сложную транспортную логистику для жителей России при планировании отдыха, неудовлетворительное качество дороги по направлению Туекта — Усть-Кокса — Тюнгур, слабое развитие зимнего туризма и туристской инфраструктуры.