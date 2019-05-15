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Жизнь

На Алтае поменяют стратегию развития туризма

В Республике Алтай начали разрабатывать новую стратегию развития туризма на следующие пять лет, сообщила пресс-служба местного правительства. По мнению врио главы региона Олега Хорохордина, представителям отрасли нужно активнее работать в части повышения качества услуг и безопасности туристов.

Природа Алтая. Горы.
Природа Алтая. Горы.
Анна Зайкова

По данным правительства Республики Алтай, турпоток в регион растет с каждым годом. В 2018 году в Горном Алтае отдохнуло более 2,1 млн человек. Поэтому новая стратегия развития туризма должна быть в первую очередь направлена на повешение качества услуг, считает Хороходин. Документ разработают в 2019 году, он будет рассчитан до 2024 года.

Олег Хорохордин,
врио главы Республики Алтай:

Нам важно работать над новыми проектами, создавать уникальные маршруты, усиливать все сегменты туризма. Цель — сделать все, чтобы гости Горного Алтая приобретали местную экологически чистую продукцию.

Кроме того, власти будут добиваться международной сертификации отелей на Алтае, отметил глава региона.

Также речь шла и о факторах, которые сдерживают развитие туризма в Республике Алтай. Среди них отметили сложную транспортную логистику для жителей России при планировании отдыха, неудовлетворительное качество дороги по направлению Туекта — Усть-Кокса — Тюнгур, слабое развитие зимнего туризма и туристской инфраструктуры.

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