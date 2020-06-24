Алтай попал в лидеры рейтинга по числу детей на каждую «женщину от 15 лет»

Росстат назвал регионы России с самыми высокими и низкими суммарными коэффициентами рождаемости, сообщает RT .

Речь идет о том, сколько в среднем рождается детей у одной женщины возрастом от 15 до 50 лет.

В России в 2019 году такой показатель составил 1,5 ребенка (в математическом смысле) на одну женщину репродуктивного возраста.

Самый высокий суммарный коэффициент зафиксировали в Туве — значение составило 2,72. На втором и третьем месте оказались Чечня и Ненецкий АО — соответственно 2,58 и 2,17.

Четвертое место заняла Республика Алтай — здесь женщина в среднем рожает 2,11 ребенка. Закрывает пятерку Сахалинская область — 1,95.

Самый низкий суммарный коэффициент рождаемости зафиксировали в Ленинградской области (1,07), Мордовии (1,17), а также в Смоленской (1,21), Пензенской (1,26) и Тульской областях (1,26).

Ранее эксперты пришли к выводу, что в России из-за коронавируса и брезгливости может снизиться рождаемость.