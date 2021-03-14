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Жизнь

Алтай стал одним из лидеров по росту преступности в России

Генпрокуратура РФ опубликовала статистику за 2020 год по уровню преступности в стране, показав динамику по регионам. Республика Алтай и Алтайский край показали значительный прирост.

Преступность.
Преступность.
Altapress.ru.

В России на первом месте оказался Севастополь, в котором показатель на 100 тыс. населения вырос на 44%. Второе место занял Санкт-Петербург (+26%), третье — Ленинградская область (+12,8%).

Среди регионов Сибири лидером стала Республика Алтай (+11,6%). Кстати, такой показатель позволил попасть в «первую пятерку».

Алтайский край — третий среди сибирских регионов (+5,3%). Примечательно, что на половине территорий СФО преступность снизилась.

Рейтинг регионов СФО по росту преступности:

1. Республика Алтай (+11,6%)

2. Новосибирская область (+7,6%)

3. Алтайский край (+5,3%)

4. Красноярский край (+3,5%)

5. Республика Хакасия (+1,9%)

6. Республика Тыва (-0,9%)

7. Омская область (-1,5%)

8. Томская область (-1,5%)

9. Кемеровская область (-3,8%)

10. Иркутская область (-8,2%)

В большинстве регионов зафиксировали рост преступности. Лишь в 35 субъектах РФ криминогенная обстановка улучшилась.

«Республики Северного Кавказа: Чечня (-16,9%), Северная Осетия-Алания (-15%) и Адыгея (-12,4%)», — назвали в Генпрокуратуре регионы, где «побеждают преступность».

Ранее СК рассказал о предпринимателях, давших взятки алтайскому министру здравоохранения.

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