Алтай стал одним из лидеров по росту преступности в России

В России на первом месте оказался Севастополь, в котором показатель на 100 тыс. населения вырос на 44%. Второе место занял Санкт-Петербург (+26%), третье — Ленинградская область (+12,8%).
Среди регионов Сибири лидером стала Республика Алтай (+11,6%). Кстати, такой показатель позволил попасть в «первую пятерку».
Алтайский край — третий среди сибирских регионов (+5,3%). Примечательно, что на половине территорий СФО преступность снизилась.
Рейтинг регионов СФО по росту преступности:
1. Республика Алтай (+11,6%)
2. Новосибирская область (+7,6%)
3. Алтайский край (+5,3%)
4. Красноярский край (+3,5%)
5. Республика Хакасия (+1,9%)
6. Республика Тыва (-0,9%)
7. Омская область (-1,5%)
8. Томская область (-1,5%)
9. Кемеровская область (-3,8%)
10. Иркутская область (-8,2%)
В большинстве регионов зафиксировали рост преступности. Лишь в 35 субъектах РФ криминогенная обстановка улучшилась.
«Республики Северного Кавказа: Чечня (-16,9%), Северная Осетия-Алания (-15%) и Адыгея (-12,4%)», — назвали в Генпрокуратуре регионы, где «побеждают преступность».
Ранее СК рассказал о предпринимателях, давших взятки алтайскому министру здравоохранения.