«Алтайэнергосбыт» высадит 4500 хвойных растений в рамках акции «Кедры в добрые руки».

Сотрудники компании «Алтайэнергосбыт» текущей осенью высадят 4500 хвойных деревьев в рамках акции «Кедры в добрые руки». Саженцы кедра, ели и лиственницы отправлены в десятки районов Алтайского края для озеленения, прежде всего, общественно значимых территорий, среди которых школы, детские сады, скверы, аллеи памяти, дворы и улицы.

Впервые акцию «Кедры в добрые руки» наша компания провела весной 2023 года. На тот момент мы её опробовали на территории Барнаула и близлежащих районов. И она оказалась настолько востребованной, что мы решили её распространить на весь Алтайский край, — об этом как раз просили наши сотрудники из отдалённых районов. И вот сегодня будущие сибирские исполины отправляются в десятки населённых пунктов, — отметил генеральный директор компании Валерий Нагорнов.

Так, более 900 растений высадят в райцентре Мамонтово, где акция компании «Алтайэнергосбыт» проходит совместно с администрацией и жителями села. В Романовский район уехали 600 хвойных малышей, которые оживят местный парк. Ещё почти 500 саженцев отправились в Тюменцевский район, где их высадят в районном Центре детского творчества, на аллее Славы в посёлке Королёвский, а также ими озеленят сам райцентр и сёла Юдиха, Урывки, Вылково, Андроново. Кроме того, деревья высадят в Кулундинском, Рубцовском, Заринском, Хабарском, Завьяловском, Суетском, Бурлинском, Ключевском, Тальменском и других районах.

У каждого деревца своя история. Одни будут радовать жителей края в местных парках, другие — защищать от суховеев в степных районах. Есть саженцы, которые, к примеру, будут высажены на месте бывшей стихийной свалки, её расчистил один из сотрудников энергокомпании в посёлке Бельмесёво города Барнаула. Он не только рекультивировал этот участок, но и решил разбить на нём небольшой парк.

Помимо кедров в этом осеннем сезоне «Алтайэнергосбыт» смог получить саженцы ели и лиственницы. Весь посадочный материал энергетикам предоставила организация «Кедры России» во главе с куратором в Алтайском крае Дмитрием Рындиным.

Компания «Алтайэнергосбыт» стала крупным партнёром, который помогает озеленять территорию нашего региона. Хвойные деревья с уверенностью можно назвать достоянием страны. И через несколько лет маленькие саженцы превратятся в прекрасные деревья, станут домом для птиц и животных и будут радовать нас своей красотой и величием, — считает Дмитрий.