Праздничная фотосессия. Алтайпищепром показал настоящих красавиц и тружениц

Управление пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Алтайского края к 8 марта разместило на своем сайте прекрасный фотоальбом. Его героинями стали руководители и рядовые работницы алтайских предприятий — технологи и маркетологи, лаборанты и завскладом, упаковщицы и маркетологи, фасовщицы и кондитеры. Каждый снимок сопровождают тепые слова в адрес героини.

В Алтайпищепроме признались, что давно хотели сделать фотоподборку из улыбок и красоты.

«Красивые и нежные, мудрые и талантливые, волевые и стойкие, умные и успешные — технологи, пекари, лаборанты, бухгалтеры, инженеры, операторы, руководители — все профессионалы своего дела, работаете с полной самоотдачей, каждый день эффективно решаете сложные задачи и всегда находите силы поддерживать, создавать атмосферу тепла, доброты и заботы в своем коллективе».

В подборке представлены не только простые труженицы, но и хорошо известные в крае дамы. Например, Мария Шостак, директор алтайского филиала ФГБУ «Центр качества зерна», которую охарактеризовали просто — «сногсшибательная женщина».

Или директор компании «Родные просторы» Елена Шипилова, которая не упускает возможность на лоне природы продвинуть торговую марку «Логовская сыроварня».

Фотоальбом к 8 марта краевого управления пищевой и перерабатывающей промышленности. Елена Шипилова — директор компании «Родные просторы». Алтайпищепром

В редакции altapress.ru мнения относительно того, какая же из дам самая прекрасная, разделились. Вы тоже можете высказать свою оценку в комментариях.