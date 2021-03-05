Праздничная фотосессия. Алтайпищепром показал настоящих красавиц и тружениц

В Алтайпищепроме признались, что давно хотели сделать фотоподборку из улыбок и красоты.
«Красивые и нежные, мудрые и талантливые, волевые и стойкие, умные и успешные — технологи, пекари, лаборанты, бухгалтеры, инженеры, операторы, руководители — все профессионалы своего дела, работаете с полной самоотдачей, каждый день эффективно решаете сложные задачи и всегда находите силы поддерживать, создавать атмосферу тепла, доброты и заботы в своем коллективе».
В подборке представлены не только простые труженицы, но и хорошо известные в крае дамы. Например, Мария Шостак, директор алтайского филиала ФГБУ «Центр качества зерна», которую охарактеризовали просто — «сногсшибательная женщина».
Или директор компании «Родные просторы» Елена Шипилова, которая не упускает возможность на лоне природы продвинуть торговую марку «Логовская сыроварня».
В редакции altapress.ru мнения относительно того, какая же из дам самая прекрасная, разделились. Вы тоже можете высказать свою оценку в комментариях.