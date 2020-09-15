Алтайская больница может закрыться на карантин из-за вспышки COVID-19

О неоднократно выявленных случаях коронавируса в больнице заявляли еще две недели назад. Многие связывают это с наплывом пациентов, которых в больницу стали переводить из ЦГБ, где на карантин закрыли стационар.
«Сотрудники говорят, что они добросовестно заявляли о выявлении вируса, однако кардинальных мероприятий не было предпринято. Якобы, больнице „сверху рекомендовали“ не создавать шумиху, а продолжать лечить пациентов в прежнем режиме», — пишет издание.
На базе городской больницы № 2 расположен «ковидный» госпиталь Бийска.
В минздраве края пока не прокомментировали информацию.