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Жизнь

Алтайская больница может закрыться на карантин из-за вспышки COVID-19

Горбольница № 2 в Бийске может закрыться из-за вспышки коронавируса, пишет «Бийский рабочий». На условиях анонимности об этом сообщили сотрудники учреждения.

Медицина. Лечение.
Медицина. Лечение.
pixabay.com

О неоднократно выявленных случаях коронавируса в больнице заявляли еще две недели назад. Многие связывают это с наплывом пациентов, которых в больницу стали переводить из ЦГБ, где на карантин закрыли стационар.

«Сотрудники говорят, что они добросовестно заявляли о выявлении вируса, однако кардинальных мероприятий не было предпринято. Якобы, больнице „сверху рекомендовали“ не создавать шумиху, а продолжать лечить пациентов в прежнем режиме», — пишет издание.

На базе городской больницы № 2 расположен «ковидный» госпиталь Бийска.

В минздраве края пока не прокомментировали информацию.

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