Виктор Томенко сообщил, что мост по пр. Ленина в Барнауле готов на 75%

Мэр Барнаула и застройщик заверили губернатора, что строительство идет по плану - график соблюдается. Это означает, что реконструкцию моста завершат в намеченный срок - до 30 ноября.
Трое ребят из студотряда "Скиф", которые участвуют в масштабной стройке, поделились, что гордятся своей работой.
Бойцы отряда отметили, что стройка - настоящая школа жизни, на которой они приобрели ценные знания в умении общаться с людьми и в работе руками.
Стоимость реконструкции моста составила более двух млрд рублей. Спонсировал строительство инфраструктурный бюджетный кредит федерального центра и бюджет города.
Всего на реализацию проекта реконструкции путепроводов предусмотрено 2075 млн рублей, в том числе за счет средств бюджетного кредита – 2059,5 млн рублей, бюджета города – 15,5 млн рублей.
2 августа Виктор Томенко сообщил, что несколько муниципалитетов Алтайского края получат дополнительные 140 млн рублей на ремонт дорог. Среди них Белокуриха, Залесово, Бийск, Заринск, Ельцовка и Алтайский и Змеиногорский районы.
Также продолжается ремонт коммунального моста в Бийске, а в Рубцовске увеличили финансирование ремонта дорог до 250 млн рублей в год.
В Алтайском крае ремонтируют и строят по 800 км дорог в год во всех районах региона. За пять лет в строительство дорог вложено 75 млрд рублей.
Ранее губернатор Томенко оценил новую электричку до Новосибирской области.