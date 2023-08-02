Виктор Томенко сообщил, что мост по пр. Ленина в Барнауле готов на 75%

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко второй раз за лето проверил готовность путепровода на проспекте Ленина. Он также пообщался с бойцами студотрядов, которые помогают строить важнейший для города объект.

Мэр Барнаула и застройщик заверили губернатора, что строительство идет по плану - график соблюдается. Это означает, что реконструкцию моста завершат в намеченный срок - до 30 ноября.

Трое ребят из студотряда "Скиф", которые участвуют в масштабной стройке, поделились, что гордятся своей работой.

Бойцы отряда отметили, что стройка - настоящая школа жизни, на которой они приобрели ценные знания в умении общаться с людьми и в работе руками.

Реконструкция моста по пр. Ленина. Антон Федотов

Стоимость реконструкции моста составила более двух млрд рублей. Спонсировал строительство инфраструктурный бюджетный кредит федерального центра и бюджет города.

Всего на реализацию проекта реконструкции путепроводов предусмотрено 2075 млн рублей, в том числе за счет средств бюджетного кредита – 2059,5 млн рублей, бюджета города – 15,5 млн рублей.

2 августа Виктор Томенко сообщил, что несколько муниципалитетов Алтайского края получат дополнительные 140 млн рублей на ремонт дорог. Среди них Белокуриха, Залесово, Бийск, Заринск, Ельцовка и Алтайский и Змеиногорский районы.

Также продолжается ремонт коммунального моста в Бийске, а в Рубцовске увеличили финансирование ремонта дорог до 250 млн рублей в год.

В Алтайском крае ремонтируют и строят по 800 км дорог в год во всех районах региона. За пять лет в строительство дорог вложено 75 млрд рублей.

Ранее губернатор Томенко оценил новую электричку до Новосибирской области.