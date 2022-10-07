7 октября
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Жизнь

Алтайская драма будет перечислять деньги за спектакли мобилизованным

Алтайский театр драмы им. Шукшина раз в месяц будет перечислять все сборы с одного из спектаклей на спецсчет для поддержки мобилизованных и их семей. Такое решение приняла дирекция театра.

Спектакль "Непрощенная"
Спектакль "Непрощенная"
vk.com/altdrama

Так, в октябре драма перечислит всю прибыль за спектакль «Непрощенная», созданный по роману Альберта Лиханова о Великой Отечественной войне.

В ноябре таким спектаклем станет «И разыгрались же кони в поле…» по рассказам Шукшина.

Как сообщает театр, «решение принято директором театра Любовью Березиной и поддержано коллективом».

«Мы тоже не хотим оставаться в стороне от общего дела и вырученные средства от продажи билетов одного спектакля в месяц будем направлять на специальный счет. Тем самым, вместе с нами выразить свою гражданскую солидарность смогут и наши зрители, которые придут в театр 22 октября на „Непрощенную“. Пусть те, кто выполняет свой долг, знают, что они не одни, и за ними — страна», — заявила директор.

Ранее в правительстве заявили, что заставлять мобилизованного покупать экипировку — незаконно.

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