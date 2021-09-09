Алтайская ФСБ показала фото с учений «без паники»: БТР в лесу, вертолет над соснами и раненая девушка

В Алтайском крае прошло масштабное учение по пресечению условного террористического акта с захватом «заложников» в оздоровительном лагере, сообщает региональная ФСБ.

Напомним, в Первомайском районе в течение двух дней — 7 и 8 сентября — проходило антитеррористическое учение. Местных жителей попросили «сохранять спокойствие и не допускать паники».

Основные действия развернулись вокруг спортивно-оздоровительного лагеря «Олимп» под селом Бобровка. Согласно легенде учений, пятеро вооруженных неизвестных захватили и удерживали десятерых заложников, в том числе и студентов АлтГУ.

«В режиме реального времени и на основании постоянно поступающих новых вводных, отработаны действия по нейтрализации условной террористической угрозы и вероятных последствий. Обнаружено несколько условных взрывных устройств, а также емкость с ядовитым веществом. Специалисты провели весь комплекс мероприятий по нейтрализации угроз, исходящих от опасных находок», — рассказали в ведомстве.

Полицейские и росгвардейцы два дня блокировали лесной массив вокруг «захваченного лагеря».

В рамках учений развернули пункт временного размещения на базе Бобровской школы — для оказания медицинской и психологической помощи.

Также сформировали группу переговорщиков, которым удалось добиться освобождения двух «заложников».

«Непредсказуемость развития ситуации заключалась в том, что вместе с мирными гражданами под видом заложника пытался сбежать из зоны оцепления один из условных террористов. Однако его нейтрализовали», — подчеркнули в ведомстве.

После отказа освободить оставшихся «заложников», приняли решение штурмовать здание, в котором засели условные террористы. В итоге значительное сопротивление «боевиков» подавили и всех спасли.

После на освобожденной территории возник «пожар». К работе приступили сотрудники МЧС, спасатели и специалисты Лесохраны.