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Жизнь

Алтайская художница получила награду за панно, посвященное медработникам

Народный мастер из Алтайского края Анжелика Кононенко получила награду за работу, посвященную медработникам, сообщает региональное управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Анжелика Кононенко, художник-керамист из Алтайского края.
Анжелика Кононенко, художник-керамист из Алтайского края.
vk.com/id197435270.

Работу алтайской художницы представили на выставке-ярмарке народных художественных промыслов «Ладья», прошедшей в Москве.

«Региональный выставочный стенд представил народный художественный промысел „Турина гора“. В частности, посетителям выставки были представлены оригинальные вазы, настенные панно и тарелки, плакетки, кружки, сервизы и другие авторские сувенирные изделия, отражающие исторические, культурные и природные особенности Алтайского края», — рассказали в управлении.

Панно, выполненное Анжеликой — народным мастером Алтайского края — завоевало 3-е место в номинации «Российским медикам с признательностью».

В управлении подчеркнули, что работы алтайских художников-керамистов ежегодно участвуют в номинациях всероссийского конкурса, который проводится в рамках выставки-ярмарки.

Напомним, в 2014 году художница завоевала первое место за оригинальное панно в номинации конкурса «Двенадцать округов Москвы».

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