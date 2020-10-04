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Жизнь

«Страха не было». Алтайская пенсионерка рассказала, как упала в колодец и провела в нем два дня

В Алтайском крае полицейские спасли пенсионерку из колодца, в котором ей пришлось провести два дня. О том, каким образом она туда попала и как ей удалось выжить, рассказал «МИР 24».

Надежда Минакова.
Надежда Минакова.
mir24.tv

Пенсионерка Надежда Минакова вечером пошла встречать мужа с работы. Было уже темно, и из-за высокой травы он не заметила колодец, который был разрушен, и упала в него.

Когда муж вернулся домой и не обнаружил жену дома, он сразу обратился в полицию. Полицейские, росгвардейцы, кинологи и добровольцы искали женщину два дня. Спас женщину майор полиции, сотрудник уголовного розыска ГУ МВД по Алтайскому краю Александр Никифоров: он наткнулся на фонарь, который она уронила.

«Взял фонарик. Первая мысль, что где-то рядом и гражданка наша. Чуть ниже обнаружил углубление в земле, облокотился, а оттуда уже голос раздался. Собрали народ. Быстренько позвали всех на помощь», — рассказал Александр Никифоров.

На вопрос о том, как женщина пережила эти два дня, она рассказывает, что совсем не боялась. «Я не теряла ни духа, ни паники, а самое главное, что не было страха почему-то. Я надеялась, я же Надежда, а надежда умирает последней», — рассказала женщина.

Пенсионерка находилась в заброшенном колодце 36 часов, 12 из которых — по пояс в воде. Ей удалось обойтись без травм.

Ранее в Алтайском крае мужчина едва не умер, погребенный в 7-метровой яме. Житель села Шишкино Тальменского района копал колодец, когда на мужчину обрушилась земля.

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