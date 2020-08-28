Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 августа 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

В Алтайском крае мужчина едва не умер, погребенный в 7-метровой яме

27 августа житель села Шишкино Тальменского района копал колодец, когда на мужчину обрушилась земля. Он получил травму и не мог самостоятельно выбраться из 7-метровой ямы.

Спасение мужчины из колодца.
Спасение мужчины из колодца.
ГУ МЧС по Алтайскому краю

На помощь пришли спасатели МЧС. Им позвонили из администрации села.

С помощью альпинистского снаряжения спасатель спустился в яму, наложил пневмошины и с помощью носилок пострадавшего перенесли в машину «скорой помощи», рассказали в МЧС.

«Спасательные работы проводились в условиях опасности повторного обрушения грунта. Обеспечивая страховку, спасатели успешно справились с поставленной задачей — пострадавший был спасен», — отметили в ведомстве.

Ранее 30-летний житель Табунского района погиб в опрокинувшемся тракторе.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость