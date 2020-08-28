В Алтайском крае мужчина едва не умер, погребенный в 7-метровой яме

На помощь пришли спасатели МЧС. Им позвонили из администрации села.
С помощью альпинистского снаряжения спасатель спустился в яму, наложил пневмошины и с помощью носилок пострадавшего перенесли в машину «скорой помощи», рассказали в МЧС.
«Спасательные работы проводились в условиях опасности повторного обрушения грунта. Обеспечивая страховку, спасатели успешно справились с поставленной задачей — пострадавший был спасен», — отметили в ведомстве.
Ранее 30-летний житель Табунского района погиб в опрокинувшемся тракторе.