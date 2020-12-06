Алтайская пенсионерка рассказала, почему убила сожителя: «То секс ему подавай, то кружкой кинет»

Женщине, которой под 70 лет, отбывает наказание в исправительной колонии в Шипуново — ее осудили на 6,5 лет.

Сожителя она зарезала в 2019 году. Первое время жили вместе хорошо, а потом мужчина начал пить.

«И тут началось: издевательства, оскорбления, мог побить. Я его выгнала, но не тут-то было. Как подопьет, снова возвращается. Как-то вызвала полицию, его забрали, три часа продержали и отпустили — он опять приперся. Звоню его новой бабульке — забирай. Я ей говорю, не пускай его ко мне, это до добра не доведет — я его или за решетку упеку или убью — как предчувствовала», — рассказала пенсионерка.