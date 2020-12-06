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Жизнь

Алтайская пенсионерка рассказала, почему убила сожителя: «То секс ему подавай, то кружкой кинет»

Жительница Алтайского края Галина Николаевна рассказала «КП-Барнаул», что не жалеет об убийстве сожителя, который из нее «кровь пил».

Тюрьма, колючая проволока.
Тюрьма, колючая проволока.
CC0

Женщине, которой под 70 лет, отбывает наказание в исправительной колонии в Шипуново — ее осудили на 6,5 лет.

Сожителя она зарезала в 2019 году. Первое время жили вместе хорошо, а потом мужчина начал пить.

«И тут началось: издевательства, оскорбления, мог побить. Я его выгнала, но не тут-то было. Как подопьет, снова возвращается. Как-то вызвала полицию, его забрали, три часа продержали и отпустили — он опять приперся. Звоню его новой бабульке — забирай. Я ей говорю, не пускай его ко мне, это до добра не доведет — я его или за решетку упеку или убью — как предчувствовала», — рассказала пенсионерка.

В феврале мужчина опять пришел. Женщина не хотела пускать его в дом, но сжалилась — на улице стоял мороз.

«Я пошла за хлебом в магазин. Вернулась, он уже взял где-то бутылку самогонки. Как потом сказали, у него было три промилле алкоголя в крови. Ну и началось: то секс ему подавай, то оскорбляет, то кружкой кинет. У меня сдали нервы — схватила нож и ударила», — вспомнила женщина.

Как выяснилось, она перебила мужчине артерию — истек кровью до приезда медиков: «Убила и не жалею. Он мне всю кровь выпил, оскорблял, пьяный сидел, лечь с ним принуждал».

Ранее псих из алтайского села после отказа в сексе пытался отпилить голову девушке и устроил жуткую бойню.

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