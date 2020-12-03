Псих из алтайского села пытался отпилить голову девушке и устроил жуткую бойню после отказа в сексе

В Республике Алтай мужчина с хроническим психическим расстройством пытался убить свою подругу при помощи ножа, пилы и топора, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел 20 августа 2020 года в селе Турочак. 37-летний мужчина весело проводил время с матерью, сожительницей и еще одной дамой, приехавшей в гости из соседнего села.

Ночью, когда все улеглись спать, мужчина захотел секса и начал приставать к сожительнице. Она ему отказала, чем вызвала не только злость, но и серьезные подозрения в измене.

«Из-за ревности он схватил в руки нож и стал угрожать убийством, затем схватил за волосы и клинком ножа нанес потерпевшей несколько ударов в область живота и грудной клетки, а также по плечам», — рассказали в ведомстве.

После этого мужчина, которого небольшая ссора закинула в состояние ярости, одной рукой схватил ножовку, а другой взял женщину за волосы и опустил ее голову вниз.

«Угрожая, что отрежет ей голову, совершил несколько режущих движений в области шеи», — добавили в СК.

Топор. CC0

Женщина, пытаясь оказать хоть какое-то сопротивление, выбила ножовку из рук. Тогда мужчина схватил топор и попытался ударить любимую по голове.

Крики разбудили спящих в доме мать и гостью, которые попытались успокоить разбушевавшегося мужчину. Однако он пригрозил порубить всех, кто вмешается в семейный конфликт.

«Продолжая удерживать топор в руке, с силой нанес сожительнице по одному удару в область поясницы и голени, а затем взял в руку нож и ударил в грудь», — продолжили в СК.

После этого женщина потеряла сознание и упала. Она выжила — с травмами различной степени тяжести ее успели доставить в больницу.

Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина страдает хроническим психическим расстройством. Его планируют направить на принудительное лечение в стационар специализированного типа.

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