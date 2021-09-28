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Жизнь

Алтайская пенсионерка в погоне за бонусами не получила ни одного бонуса и потеряла все деньги

В Алтайском крае женщина после разговоров с мошенниками лишилась своих сбережений и взяла деньги в кредит, сообщает региональное МВД.

Стильная бабушка.
Стильная бабушка.
соцсети.

С жалобой в полицию обратилась 66-летняя жительница Бийска, которой накануне позвонил «представитель крупного банка».

«Пояснил, что на ее имя пришел денежный перевод в сумме 400 000 рублей. Для получения предложил внести страховой взнос в размере 10%", — рассказали в ведомстве суть развода.

Женщина решила забрать бонусные деньги и выполнила требование незнакомца, перечислив на указанный счет более 40 тыс. рублей.

После бийчанке вновь позвонили и сообщили, что пришел еще один бонусный перевод — 700 000 рублей.

«Условия для получения те же. Пенсионерка взяла кредит и внесла деньги», — отметили в МВД.

После женщина поняла, что звонили мошенники. В итоге у бийчанки минус 115 000 рублей, долговые обязательства по кредиту и ни одного бонуса.

Полиция в очередной раз просит не верить каждому позвонившему, особенно если они предлагают деньги, и особенно если за эти деньги необходимо заплатить деньги.

Например, ранее другая жительница Бийчанка не поддалась панике и вспомнила телевизор, когда ей позвонил «сотрудник банка».

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