Бийчанка не поддалась панике и вспомнила телевизор, когда позвонил «сотрудник банка»

В Алтайском крае женщина оставила афериста без дохода, потому что вспомнила предупреждения о мошенниках, сообщает региональное МВД.

На уловки мошенников едва не попалась 51-летняя жительница Бийска.

«Позвонил неизвестный и сказал, что он сотрудник банка. По его словам, злоумышленники пытались оформить кредит на имя женщины», — рассказали в ведомстве.

Бийчанке, чтобы избежать неприятных последствий, предложили взять займ и перевести всю сумму на «безопасный счет».

«Однако не поддалась панике. Она знала, что это одна из самых распространенных мошеннических схем. Про нее она слышала по телевизору и читала в памятке, которую принес ей участковый. Поэтому женщина просто положила трубку и сообщила правоохранителям», — отметили в МВД.

В ведомстве также подчеркнули, что «профилактическая работа по снижению фактов мошенничества дает свои положительные результаты».

Ранее алтайская пенсионерка, обманутая мошенником семь лет назад, оставила афериста без дохода.