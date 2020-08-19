Алтайская прокуратура проверит «готовую школу» с развалившейся крышей и провалившимися туалетами

В Алтайском крае проверят состояние школы, которую, несмотря на весь «ужас», практически приняли к новому учебному году, сообщает региональная прокуратура.

Школа находится в поселке Березовский Панкрушихинского района. Проверить состояние учебного заведения поручил и.о. прокурора Алтайского края Александр Фомин.

«В рамках проверки будет дана оценка деятельности школы по созданию безопасных условий обучения детей, контролирующих органов при проведении проверок соблюдения санитарного, противопожарного законодательства, а также учредителя образовательной организации, в том числе по ежегодной приемке школы к новому учебному году», — рассказали в ведомстве.

В случае нарушений, подчеркнули в прокуратуре, примут «весь комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения».

Опечатанная трещина на Чкалова , 21. Предоставлено altapress.ru жильцами дома.

О реальном состоянии школы ранее написал «Банкфакс». Члены родительского комитета Березовской средней школы, где учатся более 60 детей, обратились к депутатам АКЗС.

Родители школьников сообщили, что почти во всех кабинетах протекает кровля, по зданию пошли трещины, а проводку постоянно замыкает — это может вызвать пожар.

«Здание из года в год принимает комиссия Минобрнауки, якобы закрывая глаза на ветхое состояние и небезопасное нахождение там детей. Районные чиновники при этом заявляют, что от проведения капремонта никто не отказывается, однако документы проходят долгое согласование в вышестоящих инстанциях», — пишет издание.

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14 августа школу осмотрела комиссия, которая решает, готово ли здание к новому учебному году.

Замдиректора школы рассказала изданию, что комиссию заинтересовала только пожарная безопасность, при этом «претензий к разрушившейся кровле, провалившимся туалетам и потрескавшимся стенам у проверяющих не было».

Ранее власти Алтайского края заверили, что обеспечат всех школьников горячими обедами.