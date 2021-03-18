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Жизнь

Алтайская Росгвардия показала сотрудницу, покорившую жюри конкурса красоты

Инструктор фонда отдела лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Алтайскому краю Анастасия Баранова завоевал два победных титула в региональном этапе конкурса «Королева красоты Сибири-2021», сообщили в ведомстве и приложили фотографии победительницы.

Сотрудница алтайской Росгвардии победила в номинациях конкурса красоты.
Сотрудница алтайской Росгвардии победила в номинациях конкурса красоты.
22.rosguard.gov.ru

Девушка получила сразу два диплома за победу в номинациях «Мисс онлайн Инстаграм» и «Мисс Творчество».

В онлайн голосовании она набрала наибольшее количество лайков, а в финале конкурса очаровала жюри зажигательным народным танцем.

«В течение месяца мы со всеми участниками готовились к финалу: участвовали в тренингах, репетировали, изучали танцы, проводили фотосессии, готовили сюрпризы для зрителей, чтобы в финале всех гостей очаровать ярким и запоминающимся шоу талантов и красоты», — приводит слова Анастасии Барановой пресс-служба Росгвардии.

В награду девушке вручили сертификат на поездку в Ростов-на-Дону на следующий этап конкурса «Красавица юга России».

Ранее сотрудник ОМОН из Алтайского края завоевал титул чемпиона по смешанному боевому единоборству ММА, но Росгвардия не показала его лицо и не раскрыла фамилию.

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