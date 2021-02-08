Алтайский росгвардеец с секретным лицом и фамилией стал чемпионом по ММА

Сотрудник ОМОН из Алтайского края завоевал титул чемпиона по смешанному боевому единоборству ММА, сообщает региональная Росгвардия.

Сотрудник Росгвардии стал чемпионом по ММА. Алтайский край.

Итоги чемпионата и первенства Алтайского края по смешанному боевому единоборству подвели в Барнауле.

«Сержант Егор Т. на чемпионате провел три боя и, одержав три досрочные победы, завоевал первое место и золотую медаль», — рассказали в ведомстве.

Поединки в течение двух дней проходили на базе спорткомплекса «Обь». В турнире приняли участие более 100 спортсменов из спортклубов региона.

Лучшие бойцы получили возможность попасть в сборную Алтайского края и выступить на чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа.

В Росгвардии отметили, что в связи с эпидемиологической обстановкой турнир прошел с соблюдением всех профилактических мер и с ограниченным количеством зрителей.

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