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4 февраля -1°C
Жизнь

Ургант высмеял закупку музыкальных инструментов в Росгвардию: «Раньше были только бубен и барабан»

Телеведущий Иван Ургант на Первом канале пошутил про Росгвардию, которая решила закупить гитары для своих бойцов. Видео опубликовали на YouTube-канале передачи «Вечерний Ургант».

Иван Ургант.
Иван Ургант.
кадр из видео.

Ургант пошутил над новостью о том, что Росгвардия хочет закупить гитары и пианино для военнослужащих — для поддержания их духа.

«У многих силовых ведомств есть свои музыкальные коллективы. Давайте вспомним: хор МВД, „Голубые береты“, ЛЮБЭ. В Росгвардии пока нет своей группы. А почему нет? Инструментов не было. Были только ударные. Я имею в виду бубен, барабан», — отметил он.

Также необходимо подобрать хорошее название для группы. Правда, все подходящие названия уже заняты: «Браво», «Добрые молодцы», «Веселые ребята», «Поющие сердца» и «Непоседы».


Кроме того, по мнению Урганта, если ведомство будет создавать свою музыкальную группу, то придется поработать над имиджем.

«Сейчас основная проблема Росгвардии — их очень часто путают с Daft Punk», — вспомнил ведущий французский электронный дуэт, который выступает в шлемах.

Ранее Ургант спел про каток в виде фаллического символа в Новосибирске. Шутку подхватила стендап-комик Юлия Ахмедова, пришедшая в гости на передачу.

Кстати, накануне депутат из Новосибирска, которую высмеял Ургант, слепила для него музыкальный инструмент — свистульку в виде барана.

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