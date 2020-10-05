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5 октября 3°C
Жизнь

Высмеянная на Первом канале депутат слепила для Эрнста свистульку в виде барана

Новосибирский депутат Наталья Пинус рассказала в своем Facebook о том, что сделала несколько свитулек для Первого канала, где ее высмеяли за просьбу скинуться на печку.

Депутат Новосибирска Наталья Пинус сделала свистульки
Депутат Новосибирска Наталья Пинус сделала свистульки
facebook.com/natalia.pinus.

Напомним, история началась в середине сентября, когда Пинус уехала в отпуск на Средиземное море, назвав это «классным путешествием».

С побережья она, рассказывая об «иллюзорности жизни», напомнила про свой день рождения и раскрыла давнюю мечту — муфельная печь для обжига керамики, стоимостью 100 тыс. рублей.

Депутат отметила, что самостоятельно купить подарок, использовав собственные накопления, она не может, однако готова это сделать на деньги подписчиков.

После этого Пинус упомянули на Первом канале в передаче «Вечерний Ургант» — в связи со сбором денег на печку.

«Написала номер своей банковской карты. Ну если проголосовать за нее рука поднялась, почему же не поднимется рука купить печь. Главный вывод, который мы делаем, — не боги горшки обжигают, а депутаты», — прокомментировал Иван Ургант.


Соведущий Дмитрий Хрусталев предложил показать в эфире номер карты депутата. На это Ургант ответил отказом, объяснив тем, что слишком много денег тогда переведут.

«Лучше подарить печь, потому что она ей действительно нужна. Для чего нужна печь депутату? Для того, чтобы делать глиняные свистульки и раздавать пенсионерам — чтобы пенсионер свистнул и депутат к нему побежит. А сейчас свистульки необожженные и пенсионеры стоят с набитыми глиной ртами», — добавил Ургант.

В ответ на это Пинус слепила три свистульки для Первого канала и опубликовала их фотографии на берегу моря.

«Давно я не лепила свистулек, но решила вспомнить это дело. Специально для „Вечернего Урганта“», — написала депутат.

На фото троица: Баран, Козел и Петух. Посылку Пинус планирует отправить в начале этой недели вместе с коротким письмом.

«Здравствуйте, Иван! Спасибо вам за рассказ обо мне в вашей передаче. Скоро куплю муфельную печь и планирую творческий проект. В благодарность сделала вам свистули: Барана, Козла и Петуха. Это для вас, Дмитрия Хрусталева и Константина Эрнста», — пересказала депутат заготовленное письмо.

Она предложила самостоятельно разобраться, кому какая свистулька достанется. Также попросила «свистнуть в эфире, чтобы знать, что посылка дошла».

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