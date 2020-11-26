Ургант спел про каток в виде фаллического символа в Новосибирске

Телеведущий Иван Ургант на Первом канале спел песню про каток в Новосибирске, который вызывает возмущение у некоторых жителей. Видео опубликовали на YouTube-канале передачи «Вечерний Ургант».

Ургант обратил внимание на каток в центре города. Напомним, новосибирские власти второй год подряд его заливают несмотря на протесты некоторых жителей.

«Почему площадь, по которой гуляют дети, мамы с колясками, птицы… летом ни у кого не вызывает интереса, но только заливают водой, сразу всех это волнует. Я хочу внимательным людям сказать: ну катайтесь, получайте удовольствие, ну какая разница. В некоторых городах администрация сделала наоборот: вместо катка положили… как сказать… ничего не положили», — отметил Ургант.

Он подчеркнул, что каток нужен Новосибирску и убирать его нельзя: «Мне хочется поддержать руководство города, которое придумало этот замечательный проект. Конечно песней».

«По катку новосибирскому Солнечным днем, Мы катались, взявшись за руки, Вместе вдвоем. Синий лед искрится ласково, Но в этот миг Из окна администрации Слышится крик. А каток-то в виде фаллоса Вот такой лежит…», — спел Ургант.

В гости на передачу пришла стендап-комик Юлия Ахмедова, которая поддержала тему новосибирского катка.

Ургант предложил ей пофантазировать на тему «Запретные ласки, но не как в сказке». Ахмедова представила, что предложила бы поиграть в игру «Красная шапочка и серый волк».

«Бабушка, бабушка, а почему у тебя уши, зубы и глаза такие большие, а остальное не как каток в Новосибирске?» — пошутила Ахмедова.

Ранее депутат из Новосибирска, которую высмеял Ургант, слепила для него свистульку в виде барана.