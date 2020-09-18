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Жизнь

Алтайская Росгвардия проверит свои чайники на «жучки». Охота на шпионов обойдется в 258 тысяч

Алтайское управление Росгвардии разместило на сайте госзакупок контракт на поиск шпионских устройств в различной технике — холодильнике, телевизорах, чайниках и не только.

Росгвардия.
Росгвардия.
22.rosgvard.ru

Стоимость контракта — 258 090 рублей. За эти деньги проверить предстоит 30 позиций.

«Оказание услуг по специальной проверке технических средств иностранного производства на предмет обнаружения специальных электронных устройств, способствующих утечке информации по техническим каналам», — говорится в заявке.

Помимо различных датчиков, пожарных и охранных, проверять будут три аппарата телефонных, один центр музыкальный, два ноутбука, один принтер лазерный, одни колонки звуковые, один холодильник, два кулера для воды и одну микроволновку

Также на надежность проанализируют четыре монитора, четыре телевизора и две приставки телевизионные, один кондиционер, трое часов настенных кварцевых, две кофемашины, четыре фильтра сетевых и два чайника.

Примечательно, что на «жучки» исследуют даже десятиметровый HDMI-кабель.

Часы.
Часы.
СС0

Что касается конкретики по деньгам: на обследование трех настенных часов потратят 2,6 тыс. рублей, анализ двух чайников обойдется дешевле — 1,1 тыс. рублей, кропотливая работа с холодильником потребует 2 тыс. рублей.

Самыми «коварными» оказались телевизоры — на их прощупывание потратят 51,2 тыс. рублей.

Немногим дешевле обойдется искание «жучков» в четырех компьютерах — 43,2 тыс. рублей. При этом хорошенько полазить придется не только в системных блоках и жестких дисках, но и в клавиатурах с мышками.

Дешевле всего оценили изучение звуковых колонок и коммутатора — по 500 рублей.

С полным списком потенциально опасной техники можно ознакомиться в «запросе котировок на спецпроверку» (ссылка для скачивания документа).

Ранее житель Алтайского края пытался обокрасть супермаркет в Калининграде, но его остановила Росгвардия.

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