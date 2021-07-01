Алтайская школа заплатит штраф за игнорирование антиковидных мер

Манжерокскую среднюю школу в Республике Алтай привлекли к административной ответственности за невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

В мае в Манжерокской школе подтвердились случаи заболевания коронавирусом среди персонала, учеников и членов их семей.

Учреждению выдали предписание на проведение дополнительных противоэпидемических мероприятий, в том числе дезинфекции, отстранения контактных сотрудников от работы и учащихся от посещения школы.

«Требования предписания учебным заведением были проигнорированы. В ходе эпидемиологического расследования установлено, что дезинфекция не проведена, имеющиеся рециркуляторы для обезвреживания воздуха не использовались. Это привело к дальнейшему распространению инфекции», — заявили в ведомстве.

За это суд оштрафовал учебное заведение на 100 тыс. рублей.

Ранее в селе Инегень Онгудайского района закрыли несанкционированный лагерь, в котором отдыхало более 30 детей из Москвы.