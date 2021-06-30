На Алтае закрыли нелегальный детский лагерь

В селе Инегень Онгудайского района Республики Алтай работал несанкционированный детский лагерь. Информация об этом поступила в региональную прокуратуру, и на место отправилась проверка. Теперь детей возвращают домой — в Москву.

Выяснилось, что 20 июня на Алтай в сопровождении шести вожатых из Москвы приехали 34 ребенка для отдыха и оздоровления с размещением в агротуристическом комплекс «Инегень» на берегу Катуни.

Поездка детей была не зарегистрирована.

Дети жили в четырех аилах площадью около 25 кв.м., нормы площади проживания на одного человека не соблюдались.

Некоторые из отдыхающих спали на полу на надувных матрацах со спальниками.

В аилах отсутствуют шкафы и тумбочки, поэтому вещи дети хранили в чемоданах на полу. Также в помещениях нет приборов для дезинфекции воздуха, не организована надлежащим образом уборка помещений, отсутствует медицинский кабинет, не предоставлены данные о проведение термометрии детей.

Оказалось, что в лагере организовано трехразовое питание, вместо пятиразового.

Прокуратура возбудила административные дела в отношении организатора и внесла представление главе администрации Онгудайского района.

«В настоящее время детям приобретаются билеты для обратной дороги, их безопасность контролируют на месте сотрудники прокуратуры и полиции», — заключили в надзорном ведомстве.

Ранее 66 детей и 8 взрослых сотрудников детского лагеря «Байлак» заразились коронавирусом. Весь лагерь полностью изолирован.