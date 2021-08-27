Алтайская целительница похитила из халата пенсию и купила картину со слонами

Под видом целительного обряда 40-летняя женщина пришла в дом к соседке — 81-летней жительнице Целинного района.
«Похитила из кармана халата всю пенсию. Только вечером потерпевшая обнаружила пропажу денег и сообщила родственникам, которые обратились в полицию», — рассказали в ведомстве.
Женщину оперативно задержали, однако она успела потратить деньги, например, купив в сельском магазине картину со слонами.
Злоумышленница призналась в содеянном и пообещала вернуть пенсию.
Возбудили дело по факту кражи — до 5 лет лишения свободы. Целительнице избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее другая престарелая жительница Целинного района чуть не лишилась накоплений из-за «магического» ритуала.