27 августа 23°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Алтайская целительница похитила из халата пенсию и купила картину со слонами

В Алтайском крае женщина украла и потратила пенсию престарелой соседки, но пообещала вернуть все до копейки, сообщает региональное МВД.

Ведьма. Волки. Магия
Ведьма. Волки. Магия
ССО

Под видом целительного обряда 40-летняя женщина пришла в дом к соседке — 81-летней жительнице Целинного района.

«Похитила из кармана халата всю пенсию. Только вечером потерпевшая обнаружила пропажу денег и сообщила родственникам, которые обратились в полицию», — рассказали в ведомстве.

Женщину оперативно задержали, однако она успела потратить деньги, например, купив в сельском магазине картину со слонами.

Злоумышленница призналась в содеянном и пообещала вернуть пенсию.

Возбудили дело по факту кражи — до 5 лет лишения свободы. Целительнице избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее другая престарелая жительница Целинного района чуть не лишилась накоплений из-за «магического» ритуала.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость