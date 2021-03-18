Алтайская журналистка стала прообразом новой куклы Барби

Новая кукла представлена в двух вариантах — в тренировочном комбинезоне и космическом скафандре типа «Орлан».

Уточняется, что она не поступит в продажу.

«В детстве у меня не было мечты стать космонавтом. А вот если бы у меня была кукла Barbie-космонавт, то наверняка в моей голове идея стать космонавтом зародилась бы еще тогда. Barbie-космонавт своим образом не только демонстрирует ребенку профессию, но и дает понимание, что шанс стать космонавтом есть у каждого, кто его не упустит и подготовится к реализации своих идей. Необязательно, чтобы каждая девочка, играя с такой Barbie, захотела стать космонавтом. Самое главное — чтобы все они знали, что у них есть выбор, есть право выбирать — любую профессию, которая придется по душе», — сказала Анна Кикина.