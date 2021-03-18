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18 марта
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Жизнь

Алтайская журналистка стала прообразом новой куклы Барби

Barbie создал куклу в образе единственной женщины в отряде космонавтов Роскосмоса, сибирячки Анны Кикиной, сообщила госкорпорация.

Barbie создал куклу-космонавта.
Barbie создал куклу-космонавта.
roscosmos.ru

Новая кукла представлена в двух вариантах — в тренировочном комбинезоне и космическом скафандре типа «Орлан».

Уточняется, что она не поступит в продажу.

«В детстве у меня не было мечты стать космонавтом. А вот если бы у меня была кукла Barbie-космонавт, то наверняка в моей голове идея стать космонавтом зародилась бы еще тогда. Barbie-космонавт своим образом не только демонстрирует ребенку профессию, но и дает понимание, что шанс стать космонавтом есть у каждого, кто его не упустит и подготовится к реализации своих идей. Необязательно, чтобы каждая девочка, играя с такой Barbie, захотела стать космонавтом. Самое главное — чтобы все они знали, что у них есть выбор, есть право выбирать — любую профессию, которая придется по душе», — сказала Анна Кикина.

Сибирячка готовится к полету в космос с 2012 года. Она рассказывала, как проходит подготовка.

Анна Кикина родилась в Новосибирске, получила образование инженера-гидротехника, а потом непродолжительное время работала на радио в Горно-Алтайске.

Ранее космонавт Сергей Кудь-Сверчков показал, как выглядит Барнаул, если на него смотреть с МКС.

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