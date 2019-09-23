Журналистка с Алтая готовится к первому полету в космос

Сибирячка Анна Кикина готовится к полету в космос с 2012 года. 7 лет назад altapress.ru писал , что она стала единственной девушкой, прошедший строгий отбор в Роскосмосе. НГС узнал , как идет ее подготовка.

Анна Кикина родилась в Новосибирске, получила образование инженера-гидротехника, а потом работала на радио в Горно-Алтайске.

Все эти 7 лет с момента отбора, космонавты сдают экзамены и зачеты, выполняют много теоретических, практических занятий и специальных тренировок.

«День проходит так: в 8:00 утра подъём, с 9:00 до 18:00 занятия, но на этом занятия не прекращаются, потому что необходимо дома заниматься. Нужно изучать материал, чтобы сдавать экзамены и зачёты. Мы изучаем системы корабля и станции — это огромный кластер материала. И не просто изучаем, нас готовят как операторов, пользователей систем, мы должны обслуживать их, следить за работоспособностью приборов и аппаратуры, а также выполнять различные эксперименты», — рассказала девушка.

И это без учета специальных тренировок космонавтов, например, специальной парашютной подготовки, летной подготовки, полетов на невесомость, выживания в различных климатогеографических областях и так далее.

Когда состоится полет — неизвестно. Экипаж назначат в ближайшие 2−3 года. По словам Анны Кикиной, подготовка к первому полету занимает 10 лет, но может затянуться и до 15 лет.