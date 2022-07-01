1 июля
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Жизнь

«Алтайские авиалинии» наконец-то выплатили зарплату своим сотрудниками

В отношении руководителя «Алтайских авиалиний» возбудили административное дело. Об этом сообщили на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Самолет в ясном небе.
Самолет в ясном небе.
СС0

Барнаульская транспортная прокуратура проверила исполнение трудового законодательства в деятельности ООО «Алтайские авиалинии». В апреле 2022 года авиапредприятие задолжало 80 сотрудникам зарплату в 3,5 млн рублей. Это было связано с финансовой нестабильностью.

Сегодня стало известно, что «Алтайские авиалинии» выполнили свои обязанности перед сотрудниками. Однако в адрес руководителя все равно возбудили административное дело о невыплате в установленный срок заработной платы (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ)

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