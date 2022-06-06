6 июня
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Жизнь

Алтайские бизнесмены стали активнее вести переговоры с российскими партнерами

За последние два месяца количество бизнес-переговоров представителей бизнеса Алтайского края с российскими партнерами увеличилось более чем на 40%, выяснили специалисты МегаФона после анализа статистики голосового трафика корпоративных клиентов оператора в регионе.

Телефон, компьютер.
Телефон, компьютер.
unsplash.com

Эксперты проанализировали статистику голосовых вызовов. Самыми перспективными для местных предпринимателей оказались регионы Дальнего Востока: наибольшая динамика в коммуникациях отмечается с Забайкальским и Приморским краями. Туда в марте-апреле звонили на 77% больше, чем в начале года.

Это объясняют тем, что на Дальнем Востоке сосредоточена не только железнодорожная и морская инфраструктура для алтайского экспорта, но и находятся компании по поставкам рыбы, автотоваров и других продуктов широкого потребления, востребованных у сибиряков.

Кроме того, дальневосточные территории открывают большие возможности для торговых связей с соседним Китаем.

В центральной России самый высокий интерес аналитики МегаФона зафиксировали к Ивановской области. Переговоры с текстильной столицей за последние два месяца увеличились вдвое.

Алтайский край интенсивно в этом году взаимодействует с Республикой Татарстан — звонков стало больше на 79%.

Не спадает интерес к диалогу с компаниями Москвы — в главный мегаполис звонили на 35% чаще.

Среди сибирских партнеров на первом месте сейчас Омская область — переговоры увеличились на 43%.

Кроме того, у клиентов МегаФона в Алтайском крае в 1,5 раза увеличился спрос на облачные видеоконференции и виртуальные АТС для совместной работы. Из-за снижения трафика в популярных ранее социальных сетях локальный бизнес стал в 2 раза больше пользоваться инструментом таргетированной рассылки.

«Сейчас есть все возможности для развития своего дела с помощью российских цифровых продуктов, и мы готовы делиться с нашими клиентами экспертизой и полезными инструментами, которые позволят находить точки роста в любой экономической ситуации», — прокомментировала Мария Занько, директор МегаФона в Алтайском крае и Республике Алтай.

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