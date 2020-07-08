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Жизнь

Алтайские чиновники передумали открывать «Летнюю ярмарку» в разгар пандемии

Администрация Бийска пересмотрела свои планы и решила не давать добро на запуск аттракционов на Петровском бульваре, пишет «Бийский рабочий».

Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
Коронавирус. Пандемия. COVID-19.
СС0

Ее планировалось открыть с 10 июля на Петровском бульваре. В связи со сложной эпидситуацией это решили отложить.

При этом в мэрии комментировать какую-либо информацию об этом отказываются.

«Если в апреле и мае в городе соблюдалась хотя бы какая-то дисциплина — контролировался масочный режим, проводились проверки в общественном транспорте, в магазинах, даже машину с дезинфектором торжественно запускали по Петровскому бульвару и пару раз нам рассказали о дезинфекции остановок, то сейчас никакой работы в городе не ведется — по крайней мере о ней никто не слышал, не рассказывает и мы, как СМИ, об этом не в курсе точно также, как и остальные бийчане», — пишут местные журналисты.

Ранее сообщалось, что ограничительные меры в Алтайского крае могут ужесточить в связи с ситуацией последних дней. Вероятно, региональные власти намерены усилить контроль за соблюдением масочного режима и карать нарушителей рублем.

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