Меры безопасности могут ужесточить в Алтайском крае из-за «коронавирусных» рекордов

Ограничения, призванные стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса, могут ужесточить в Алтайском крае. 7 июля губернатор Виктор Томенко провел совещание, где обсуждался резкий рост заболеваемости COVID-19.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.

По информации издания «Толк», на совещании речь шла о возможном ужесточении масочного режима и переносе сроков работы детских лагерей.

Вероятно, региональные власти намерены усилить контроль за соблюдением масочного режима и карать нарушителей рублем.

На момент публикации пресс-служба правительства Алтайского края еще не сделала официального сообщения о принятых на совещании решениях.

Ожидается, что заявления по этому по поводу будут доведены до широкой общественности в самое ближайшее время.

Как неоднократно сообщал altapress.ru, в последние дни количество выявленных случаев заболевания коронавирусом в крае растет.

По данным оперативного штаба на 7 июля, в Алтайском крае коронавирусом заболели 4709 человек, за последние сутки рекордный прирост — 171 человек.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы № 5. Дмитрий Лямзин

Состояние 89 заболевших оценивают как тяжелое, на аппаратах ИВЛ 21 больной.

Выздоровели за весь период 3356 пациентов, скончались 109 человек.

Ранее сообщалось, что в Михайловском районе жители подозревают занижение данных о числе заболевших.