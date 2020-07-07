Меры безопасности могут ужесточить в Алтайском крае из-за «коронавирусных» рекордов

По информации издания «Толк», на совещании речь шла о возможном ужесточении масочного режима и переносе сроков работы детских лагерей.
Вероятно, региональные власти намерены усилить контроль за соблюдением масочного режима и карать нарушителей рублем.
На момент публикации пресс-служба правительства Алтайского края еще не сделала официального сообщения о принятых на совещании решениях.
Ожидается, что заявления по этому по поводу будут доведены до широкой общественности в самое ближайшее время.
Как неоднократно сообщал altapress.ru, в последние дни количество выявленных случаев заболевания коронавирусом в крае растет.
По данным оперативного штаба на 7 июля, в Алтайском крае коронавирусом заболели 4709 человек, за последние сутки рекордный прирост — 171 человек.
Состояние 89 заболевших оценивают как тяжелое, на аппаратах ИВЛ 21 больной.
Выздоровели за весь период 3356 пациентов, скончались 109 человек.
Ранее сообщалось, что в Михайловском районе жители подозревают занижение данных о числе заболевших.