Алтайские деревья-великаны готовятся получить статус памятников живой природы

За 10 лет существования Всероссийской программы «Деревья — памятники живой Природы» 216 деревьев по всей стране получили статус памятника. В этом году на этот титул претендуют алтайские деревья-патриархи, сообщает пресс-служба минприроды региона.

Краевая программа «Усынови заказник» принимает участие в федеральном проекте «Деревья — памятники живой Природы» с самыми крупными и старовозрастными экземплярами, произрастающими на Алтае.

Так, среди самых величественных деревьев в регионе отмечены следующие представители своих видов: сосна с обхватом ствола 520 см, лиственница —327 см, кедр — 476 см, пихта — 272 см и ель — 330 см.

«Старые экземпляры, которые достигли почтенного возраста, заслуживают охрану с эстетической, научной и природоохранной точки зрения. Все выявленные вековые деревья стоит брать на учёт, а в некоторых местах даже объявлять памятниками природы местного значения», — уверена координатор краевой программы «Усынови заказник» Людмила Пожидаева.

Всего в реестр краевого проекта внесено 72 хвойных дерева — лиственница, кедр, сосна, ель, пихта и 7 лиственных пород — тополь, береза, ива. Все они нанесены на интерактивную карту. Например, в окрестностях Барнаула можно увидеть иву с обхватом ствола 511 см.

Напомним, жители Алтайского края могут помочь в реализации краевой программы и самостоятельно искать деревья-гиганты. Организаторы предлагают всем, кто идет в лес по грибы, на прогулку или экскурсию, взять с собой рулетку и обращать внимание на очень крупные деревья.