На Алтае грибников и гуляющих зовут искать в лесу деревья-великаны

Алтайские экологи призвали жителей края присоединиться к поиску деревьев-великанов. Их изучение позволит расшифровать тайны прошлых эпох, сообщают организаторы акции. Под тайнами подразумевают, главным образом, условия, в которых росли эти крупные деревья. Ранее, как мы сообщали, на одном из участков ленточных боров Алтайского края обнаружили очень крупные и старые сосны.

Зачем искать старые деревья

Годичные кольца на спиле ствола — это летопись, которую дерево вело в течение жизни, информация о том, что происходило с деревом и вокруг него, рассказывает сайт программы «Усынови заказник».

Засуха, суровая зима, нападение вредителей, пожар, изменение гидрологического режима почвы, рубки, неправильный уход, механическое повреждение ствола — обо всём этом можно узнать, читая летопись дерева. О том, когда именно произошло это событие, дерево «расскажет» с точностью до года.

Чтобы определить возраст дерева, не обязательно его спиливать. Специальным буравчиком высверливается столбик древесины толщиной с грифель — он исследуется под микроскопом. Таким образом у нас появляется возможность расшифровать все тайны прошлых эпох, которые запечатлели древесные кольца.

Как измерять деревья. usynovizakaznik.blogspot.com

Что надо сделать

Марафон «Самое большое дерево» стартовал 19 августа, в нем могут участвовать все жители края. Организаторы исследования — краевая программа «Усынови заказник» в сотрудничестве с «Алтайприродой» и Тигирекским заповедником.

Организаторы предлагают всем, кто идет в лес по грибы, на прогулку или экскурсию, взять с собой рулетку (5 м), навигатор или смартфон, фотоаппарат, блокнот и карандаш. В лесу надо обращать внимание на очень крупные деревья хвойных пород: сосну обыкновенную, сосну сибирскую кедровую, лиственницу сибирская, ель сибирску, пихту.

Обнаружив крупное дерево, измерьте рулеткой окружность ствола на высоте 130 см от земли. Затем сделайте фотографию, на которой будут отчётливо видны результат обхвата ствола и географические координаты места нахождения дерева-гиганта.

Продублируйте эти сведения в блокноте, а также дополнительно запишите вид дерева. Если у вас нет навигатора, заранее обратитесь за помощью к организаторам. Они предложат несколько способов решения этого вопроса. Собранные сведения можно отправлять по адресу teriology@yandex.ru Людмиле Пожидаевой, сообщили в правительстве края.

Старые сосны в ленточных борах Алтайского края. Дмитрий Грудинин.

Где нашли самые крупные деревья

Напомним, ранее вице-президент Русского географического общества, академик Александр Чибилёв сообщил, что в ходе экспедиции нашел в алтайском ленточном бору участок с 200−300-летними соснами.

Самые крупные деревья планеты — секвойя. Дерево, получившее имя «Рокфеллер», доросло почти до 113 метров.