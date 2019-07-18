Академик обнаружил на Алтае участок с 300-летними соснами-исполинами

Вице-президент Русского географического общества, академик Александр Чибилёв в ходе экспедиции нашел в алтайском ленточном бору участок с 200−300-летними соснами. «Мы прошли все боры юга Сибири, побывали в Казахстане и нигде не видели чего-либо похожего», — сказал он. Академик уверен, что это ценнейшее достояние не только Алтайского края, но и всей страны, и нужны срочные меры по его сохранению.

Краткое содержание

Нет нигде в Сибири

Участок естественного бора с соснами-исполинами (3,90 метра в обхвате) Александр Чибилёв увидел в одном из урочищ Ребрихинского лесничества вблизи села Кадниковское (на границе с Мамонтовским районом). По оценкам ученого, этим деревьям 200−300 лет. Получается, самые старые из них поднялись из земли еще в демидовские времена.

Для алтайских ученых это вроде не новость: показал академику участок сотрудник Института водных и экологических проблем. Но для Чибилёва, давно и по всей стране изучающего природу степей и связанных с ними ландшафтов, но впервые попавшего на эту территорию, — уникальная находка.

По его словам, соснового бора, в котором на довольно компактной территории сохранились бы десятки или даже сотни настолько старых деревьев, он не видел нигде в Сибири или на севере Казахстана, который в этом году исследовала экспедиция.

Старичкам здесь не место

Нет, нельзя сказать, что человечество на корню извело старые сосны в лесу. Единичные «старички» регулярно встречаются, к примеру, в лесах Иркутской области.

Есть они и в Оренбуржье — в национальном парке Бузулукский бор, где живут самые большие сосны России. Одна из них в обхвате больше пяти метров. И 1,6 метров в диаметре, рассказывает академик.

Но таких «патриархов» в Бузулукском бору (а им по 350 лет!) всего… два, сообщает сайт национального парка. И они имеют статус памятника природы.

Александр Чибилёв. orenburzhie.ru

Александр Чибилёв,

академик РАН , вице-президент РГО:

В Восточно-Казахстанской области в районе Семипалатинска мы нашли одну сосну с уникальным стволом. Ей местные жители поклоняются. Потом, на расстоянии километра, нашли еще одну, потом еще группу. Но здесь, в Алтайском крае, они занимают три квартала лесничества. Мы увидели естественный сосновый бор, былинный, который был здесь когда-то на всем пространстве.

Должны были умереть

По меркам действующего лесного законодательства, эти сосны настолько перестойные, что должны были умереть лет 150 назад, говорит эколог Алексей Грибков.

Алексей Грибков,

эксперт ОНФ:

А они, черти, живут и стоят, зеленые исполины.

Алексей Грибков , эксперт ОНФ , эколог. Анна Зайкова.

Как с XVIII века до них не добрался топор дровосека? Чудом, считает Чибилёв. Ведь в демидовские времена лес рубили от души. В наше время их спасло, возможно, расположение: участок находится на границе лесного фонда и каким-то образом не попал в план рубок, объясняет Грибков.

Между тем, то, что ленточные боры в Алтайском крае отданы в аренду, академика удивило. Как бы мы ни называли вырубку — санитарными или рубками ухода — человек всегда будут стремиться взять в природе лучшие деревья, говорит географ.

Александр Чибилёв,

академик РАН , вице-президент РГО:

Человек повторить природу не может. Естественную экосистему не заменят одновозрастные посадки.

Старые сосны в ленточных борах Алтайского края. Алексей Грибков.

Требуются срочные меры

Александр Чибилёв считает, что деревья, увиденные им в Ребрихинском лесничестве, — источник ценнейшей информации. Например, об изменении климата в течение 200−300 лет. Прочитать эту книгу можно по ширине годичных колец, которая в разных условиях разная. И, стало быть, может поведать о засухах, о наводнениях и многом другом.

Взять эту информацию можно щадящими методами, поясняет Грибков, не спиливая дерево: с помощью буравчика — такого специального шприца, вводимого в ствол. Таким же способом можно узнать, сколько точно лет этим гигантам: оценка по обхвату ствола только приблизительная.

Так или иначе, этот «реликт всего степного пояса Евразии» (как называл этот участок академик) надо постараться сберечь.

Александр Чибилёв,

академик РАН , вице-президент РГО:

Требуется срочно принять меры по их сохранению, чтобы это был памятник природы, заказник федерального значения.

Участок с соснами-исполинами, по оценкам Алексея Грибкова, занимает чуть больше 10 гектаров. Это, конечно, совсем немного — с учетом того, что площадь ленточных боров Алтая — 1,3 млн гектаров.

Но эколог порадовал: в борах Алтая есть и другие территории с особо ценными для науки экосистемами, и чтобы их сберечь, в заказниках выделяют зоны особой охраны, где запрещены любые рубки (кроме вырубки погибших и поврежденных деревьев).

В заказнике регионального значения «Мамонтовский» усилен режим особой охраны. onf.ru

Алексей Грибков,

эксперт ОНФ:

В конце июня губернатор края подписал постановление о создании такой зоны особой охраны в Мамонтовском заказнике. Такая же работа ведется по Алеусскому, Корниловскому, Завьяловскому и Кулундинскому заказникам.

А отдельные старые деревья поможет спасти и другой проект алтайских экологов: «деревья-патриархи».

Алексей Грибков,

эксперт ОНФ:

Мы хотим найти и описать самые старые деревья не только в ленточных борах, но и в Приобье, на Салаире, в горах. Это должна быть не только сосны, но и пихта, ель, кедр и лиственница.

Этот проект, правда, еще только предстоит начать.

Кто такой Александр Чибилёв

Научный руководитель Института степи Уральского отделения РАН, вице-президент Русского географического общества, доктор географических наук, профессор.

В 1996—2018 годах — директор Института степи УрО РАН. Автор более 600 научных публикаций, в том числе 14 книг. Выявил и описал более 2 тыс. памятников природного наследия на Южном Урале и в Казахстане.

В 2019 году экспедиция по изучению состояния степей и связанных с ними ландшафтов (включая боры) проведена в шестой раз. Маршрут проходил от Оренбурга через Омск, Северный Казахстан и Алтай.