«Это ЧП!»: президент «Алтайлеса» рассчитал ущерб от запрета рубок в ленточных борах

Если полностью запретить рубки в ленточных борах Алтайского края, то через 40 лет экономический ущерб для государства составит 279 млрд рублей, заявил президент Союза организаций лесной отрасли (СОЛО) «Алтайлес» Михаил Ключников во время круглого стола о проблемах лесной отрасли 25 июня.

Своим выступлением Ключников продолжил общественную дискуссию об инициативе министра природных ресурсов РФ Дмитрия Кобылкина дать ленточному бору особый статус. Предложение прозвучало в декабре 2018 года.

По словам Ключникова, экономический ущерб от полного запрета рубок будет складываться из нескольких составляющих

1. Затраты на утилизацию старой древесины

Через 20 лет, заявил Ключников, значительная часть деревьев войдет в фазу активной гибели. В лесу будет много валежника, он станет недоступным для тушения пожаров, сбора ягод и грибов. А за 60 лет 60% ленточных боров перестанет существовать.

Михаил Ключников,

президент СОЛО «Алтайлес»:

Бизнесу экономически нецелесообразно убирать валеж. Государство должно убирать и утилизировать эти насаждения. В ближайшие 20 лет нужно утилизировать 11 млн кубометров для этого надо 16 млрд рублей откуда-то взять. Или через 40 лет нам надо вообще 101 млрд таких средств.

Сосновый лес. Дрова. Анна Зайкова.

2. Древесину нельзя будет продать

По словам Ключникова, та древесина, которая могла бы стать «богатством нашей страны», останется в лесу. На этом пункте по его расчетам потери составят 27 млрд рублей за 20 лет и 167 млрд — за 40 лет.

3. Восстановление леса

Риск пожаров в ленточных борах возрастет, их последствия могут быть значительными. На восстановление леса потребуется 5,5 млрд рублей за 40 лет.

Михаил Ключников,

президент СОЛО «Алтайлес»:

Исход какой — деревья будут падать, и все будет лежать в таком виде. Это ЧП! Это страшно представить! Нам надо этим заниматься, об этом заботиться, но сегодня это проблемно. И все призывы закрытия насаждений сегодня — это неправильно.

Напомним, ранее эколог и эксперт ОНФ Алексей Грибков в интервью altapress.ru заявил: «разговоры о том, что если хозяйство не вести, то лес умрет — это чушь».

Алексей Грибков,

эколог:

Получается, что Бог сначала создал управление лесами Алтайского края, потом их бухгалтерию, а только потом леса (смеется). Ленточные боры образовались после окончания эпохи оледенения. Тогда точно не было ни лесорубов, ни управления лесами, ни холдингов.

Подробнее о дискуссии по поводу ленточных боров в Алтайском крае можно прочитать здесь.