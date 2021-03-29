Алтайские дорожники объявили торги по ремонту Чуйского тракта на 1,7 млрд рублей

Упрдор «Алтай» разместило на Госзакупках информацию о проведении торгов по выбору подрядчика на капремонт нескольких участков Чуйского тракта. Работы планируются как на территории Алтайского края, так и в Республике Алтай.

Ремонт участка с 143 по 150 км оценивают в 834 млн рублей, участок с 341 по 344 км обойдется в 389 млн рублей.

Также планируется ремонт двух участок на подъезде к Телецкому озеру в Республике Алтай за 256 и 265 млн рублей.

Итого общая сумма контрактов превышает 1,7 млрд рублей.

Участки после ремонта предполагается сдать в 2022 году, работы в Республике Алтай должны завершиться до 20 ноября 2021 года.

Ранее сообщалось, что дорожники уже приготовили план развития Чуйского тракта до 2030 года. Комплекс работ может обойтись бюджету в 50 млрд рублей.

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