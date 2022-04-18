Алтайские единороссы направят деньги от сдачи крови жителям Донбасса

«20 апреля в России отмечается Национальный день донора. В этом году празднику исполняется 15 лет и региональное отделение „Единой России“ не могло оставить это событие без внимания. Члены партии и представители депутатского корпуса сдают кровь в донорских пунктах, а полученные за донацию средства мы направим на специализированный счет для сбора средств в помощь жителям Донбасса», — рассказал Иван Гладких.
Важной датой в истории страны считает Национальный день донора и Николай Савинский.
«Ежегодно количество участников донорских акций в России растет, как и число почетных доноров. Молодежный парламент города Барнаула не остался в стороне, ведь молодое поколение должно понимать значимость таких мероприятий. Каждый раз, сдавая кровь, мы должны осознавать, что можем спасти чью-то жизнь», — отметил Николай Савинский.
Вместе с членами партии и депутатами всероссийскую акцию «Доноры Донбассу» в Алтайском крае поддержит «Молодая Гвардия Единой России».