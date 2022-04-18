18 апреля
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Жизнь

Алтайские единороссы направят деньги от сдачи крови жителям Донбасса

Региональное отделение «Единой России» присоединилось к всероссийской акции «Доноры Донбассу». Деньги, полученные участниками акции за сдачу крови, идут на помощь жителям ДНР и ЛНР. Сегодня донорами Донбасса в Алтайском краевом центре крови стали руководитель регионального исполкома «Единой России» Иван Гладких и председатель Молодежного парламента города Барнаула Николай Савинский.

Региональное отделение «Единой России» присоединилось к всероссийской акции «Доноры Донбассу».
Региональное отделение «Единой России» присоединилось к всероссийской акции «Доноры Донбассу».
Фото предоставлено пресс-службой "Единой России"

«20 апреля в России отмечается Национальный день донора. В этом году празднику исполняется 15 лет и региональное отделение „Единой России“ не могло оставить это событие без внимания. Члены партии и представители депутатского корпуса сдают кровь в донорских пунктах, а полученные за донацию средства мы направим на специализированный счет для сбора средств в помощь жителям Донбасса», — рассказал Иван Гладких.

Важной датой в истории страны считает Национальный день донора и Николай Савинский.

«Ежегодно количество участников донорских акций в России растет, как и число почетных доноров. Молодежный парламент города Барнаула не остался в стороне, ведь молодое поколение должно понимать значимость таких мероприятий. Каждый раз, сдавая кровь, мы должны осознавать, что можем спасти чью-то жизнь», — отметил Николай Савинский.

Вместе с членами партии и депутатами всероссийскую акцию «Доноры Донбассу» в Алтайском крае поддержит «Молодая Гвардия Единой России».

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