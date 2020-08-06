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Жизнь

Энергетики доказали, что «одноногой» опоры ЛЭП в алтайском селе не существует

Специалисты алтайского филиала компании «Россети Сибирь» съездили в село Зятьково, чтобы проверить состояние опоры ЛЭП, на которую пожаловались общественники. Со столбом все в порядке. В доказательство этого энергетики приложили фото.

ЛЭП.
ЛЭП.
Филиал ПАО "МРСК Сибири" — «Алтайэнерго»

Персонал" Россетей" с представителями Ростехнадзора и двумя свидетелями из села осмотрели воздушную линию электропередачи 10 киловольт с диспетчерским наименованием: Л-14−6, упоминаемой в сообщениях правозащитной организации «Гражданский патруль».

«Опоры, находящейся в ненадлежащем состоянии и демонстрируемой на фотоснимках общественной организации „Гражданский патруль“, нет», — заявили в компании.

Информация о выгорании одной стойки анкерной опоры не соответствует действительности, а реальное состояние можно увидеть на прилагаемом фотоснимке, подчеркнули энергетики.

Напомним, общественники заявляли, что в столб ударила молния пять лет назад и опора сгорела, оставшись на одной «ноге». Фото также прилагалось.

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