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Жизнь

В Алтайском крае активистов взволновала пять лет назад битая молнией ЛЭП

Активисты общественной организации «Гражданский патруль» увидели в селе Зятьково Алтайского края опору ЛЭП, которая выглядит неустойчиво: значительная часть столба отсутствует. Оказалось, что в опору пять лет назад ударила молния, но с последствиями ничего делать не собираются.

Непогода. Шторм и молнии.
Непогода. Шторм и молнии.
СС0

Как пояснили общественникам в «Алтайэнерго», ЛЭП находится в рабочем состоянии и на качество электроснабжения ее состояние не влияет.

Активисты же уверены, что такой столб может обрушиться в любой момент.

Битая молнией ЛЭП.
Битая молнией ЛЭП.
«Гражданский патруль»

«Ответ о рабочем состоянии нас не устраивает, поскольку опора достаточно неустойчивая, и неизвестно, сколько она еще может простоять», — прокомментировал представитель «Гражданского патруля» в Алтайском крае Игорь Берг.

Правозащитники обратились в прокуратуру и Ростехнадзор с просьбой провести проверку.

В нескольких районах Барнаула во время грозы 9 июля пропадала электроэнергия. На провода упала часть снесенной ветром крыши.

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