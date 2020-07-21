В Алтайском крае активистов взволновала пять лет назад битая молнией ЛЭП

Как пояснили общественникам в «Алтайэнерго», ЛЭП находится в рабочем состоянии и на качество электроснабжения ее состояние не влияет.
Активисты же уверены, что такой столб может обрушиться в любой момент.
«Ответ о рабочем состоянии нас не устраивает, поскольку опора достаточно неустойчивая, и неизвестно, сколько она еще может простоять», — прокомментировал представитель «Гражданского патруля» в Алтайском крае Игорь Берг.
Правозащитники обратились в прокуратуру и Ростехнадзор с просьбой провести проверку.
В нескольких районах Барнаула во время грозы 9 июля пропадала электроэнергия. На провода упала часть снесенной ветром крыши.