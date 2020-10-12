Алтайские энтомологи назвали новые виды бабочек великими русскими именами

Более двадцати видов получили имена русских деятелей культуры — великих художников и литераторов.
«Мы решили внести свою посильную лепту в дело популяризации русского искусства и назвать новые виды бабочек именами наших художников, писателей, композиторов», — поясняют исследователи.
Бабочки-пальцекрылки из Центральной Америки названы в честь русских живописцев: Ивана Шишкина, Виктора Васнецова, Алексея Саврасова, Ильи Репина, Архипа Куинджи, Василия Поленова и Исаака Левитана.
Южноамериканских древоточцев Dolecta назвали именами писателей и поэтов XIX−XX вв. Семнадцать новых видов получили имена от Пушкина до Ахматовой.
С помощью бабочек ученые хотят продвинуть русские имена и культуру в тех уголках мира, где о ней ничего не знают.
«Лично нам очень приятно, что в джунглях Коста-Рики, Колумбии, Перу и Венесуэлы летают бабочки, носящие имена великих русских», — подчеркнул профессор кафедры экологии, биохимии и биотехнологии Института биологии и биотехнологии АлтГУ Роман Яковлев.
Ранее ученые института нефтегазовой геологии и геофизики им.А.А.Трофимука из Новосибирска и палеонтологического института РАН нашли на Алтае новый вид ископаемых мшанок, возрастом более 450 млн лет.