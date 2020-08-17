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Жизнь

На Алтае нашли останки животных, живших 450 млн лет назад

Ученые института нефтегазовой геологии и геофизики им.А.А.Трофимука из Новосибирска и палеонтологического института РАН нашли на Алтае новый вид ископаемых мшанок, возрастом более 450 млн лет, сообщили в пресс-службе ИНГГ.

В Лаборатории. Микроскоп.
В Лаборатории. Микроскоп.
СС0

Останки возрастом 458,4−453 млн лет обнаружили в отложениях Прителецкой части Горного Алтая, западнее северной части Телецкого озера.

Мшанки — это водные, преимущественно морские колониальные животные типа щупальцевых.

Очень древние мшанки.
Очень древние мшанки.
ipgg.sbras.ru

«Сохранность палеонтологических остатков позволила не только выделить новый таксон мшанок, но и выявить некоторые биотические характеристики среды его обитания — в колониях зафиксированы прижизненные повреждения, нанесенные организмами, жившими по соседству с колониями мшанок», — говорится в сообщении института.

Сибирские ученые передали находки в Москву. Там специалисты сравнили ископаемые «алтайского» вида с более древними образцами из Арктики. Оказалось, что некоторые «арктические» образцы на самом деле принадлежат к «алтайскому» виду.

Ранее ученые назвали три зоны концентрации сильных древних землетрясений в Республике Алтай.

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