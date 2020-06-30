На Алтае ученые нашли три района, где возможны самые сильные землетрясения

Ученые назвали три зоны концентрации сильных древних землетрясений в Республике Алтай, сообщает « Тайга.инфо » со ссылкой на Институт нефтегазовой геолог​ии и геофизики СО РАН.

Зоны связаны с Курайской зоной разломов, Катунским и Южно-Теректинским разломами. Там, по мнению ученых, следует учитывать повышенную сейсмическую опасность при строительстве объектов туристической инфраструктуры.

Сейчас на прилегающих к зонам территориях Алтая происходят землетрясения магнитудой не более 5 баллов. Однако они были более сильными в недалеком геологическом прошлом.

«Возможная интенсивность землетрясений в этих районах оценена в 8−9 баллов. Предположения базируются на данных сейсмических каталогов, которые содержат информацию о землетрясениях в Горном Алтае только за последние 150 лет. Но за это время там зарегистрировали только одно землетрясение с такими параметрами — 27 сентября 2003 года. Поэтому проектировщики и строители энергетических и иных инфраструктурных объектов требуют от сейсмологов данные о сильной сейсмической активности за последние 10−15 тыс. лет», — пояснили ученые.

Горный Алтай с высоты птичьего полета. Александр Тырышкин , www. gorno-altaisk.info.

Установлено, что Курайская зона разломов способна порождать землетрясения с магнитудами до 7,6 — два последних сейсмических события произошли здесь в VII-VIII вв. н.э. и около 300 лет назад.

Также ученые выяснили, что с южной частью Катунского разлома связана очаговая зона палеоземлетрясения возрастом моложе 12,5 тыс. лет. Его магнитуда оценена в интервале 7,2−7,6, интенсивность — 10−11 баллов.

«С северной частью этого разлома связано землетрясение интенсивностью 5−6 баллов, которое произошло в период с III века до нашей эры по начало I века нашей эры. В результате землетрясения были деформированы внешние и внутренние конструкции курганов могильника Чултуков Лог-1», — отметили исследователи.

В зоне Южно-Теректинского разлома сильные землетрясения произошли около 14 тыс. лет назад, и в 7−8 веках н.э. Магнитуды превышали 7, а интенсивность достигала 9−10 баллов.

Стоит отметить, что выявленные сейсмогенерирующие структуры расположены вдоль развивающихся туристических кластеров — в Майминском, Чемальском, Онгудайском, Кош-Агачском и Усть-Коксинском районах.

Примечательно, что Горный Алтай относят к территориям с повышенной степенью сейсмической опасности, которая определяется как наличием собственных генерирующих сильные землетрясения активных структур, так и сейсмогенерирующих разломов в смежных районах Рудного, Монгольского и Китайского Алтая.