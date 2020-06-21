Затопленный город-призрак поднимут со дна озера вместе с колоннами и кладбищем

Тосканский городок Фаббриче ди Кареггине XII века может не только «подняться» со дна озера, но и быть снова заселен, сообщает CNN.

Средневековый город затопили в 1946 году во время строительства гидроэлектростанции. Он скрылся под 34 млн кубометров воды озера Вальи. Местное население переехало в коммуну Вальи-Сотто поблизости.

Город-призрак показывался из-под воды четыре раза — в 1958, 1974, 1983 и 1994 годах, когда спускали воду хранилища для ремонта дамбы. Здесь сохранились каменные дома, мост, кладбище и церковь Сан-Теодоро.

Местные политики давно ратуют за осушение озера. Еще в 2015 году был популярен призыв «поднять» город и наладить туризм для создания рабочих мест, пишет mail.ru.

На 2021 год запланирован очередной спуск водохранилища.

Активисты и политики надеются воспользоваться случаем и вернуть к жизни средневековый город, который может принести огромную пользу местному бюджету и привлечь множество туристов.

Время остановилось

Ранее сообщалось про город, в котором время остановилось в 1968 году. Это итальянская коммуна Поджиореале на Сицилии — сюда приезжают снимать рекламу, делать фотосессии и даже праздновать свадьбы.

Город, который пережил разрушительное землетрясение в 1968 году, расположен на холмах в 61 км от Палермо.

Многие дома пострадали или были разрушены. Местные власти решили их не восстанавливать, посчитав это экономически нецелесообразным.

В домах до сих пор хранятся брошенные в спешке вещи.

В 1968 году на острове Сицилия прошла серия сильных землетрясений. Погибло более 200 человек, сотни были ранены и тысячи остались без крова.