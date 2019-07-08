Время остановилось: как выглядит город-призрак, который разрушило землетрясение

В Италии есть город, в котором время остановилось в 1968 году. Это коммуна Поджиореале на Сицилии — сюда приезжают снимать рекламу, делать фотосессии и даже праздновать свадьбы.

Город, который пережил разрушительное землетрясение в 1968 году, расположен на холмах в 61 км от Палермо.

Многие дома пострадали или были разрушены. Местные власти решили их не восстанавливать, посчитав это экономически нецелесообразным.

В домах до сих пор хранятся брошенные в спешке вещи.

Новые дома для жителей городка построили недалеко от прежнего центра. А руины стали местной достопримечательностью, пишет mail.ru.

«Жаль город. Непонятно, зачем там некоторые устраивают свадебные фотосессии <…> видимо, нечто похожее на наших „сфотаюсь в Чернобыле, это ж круть!“ В таких местах ощутим физически флёр людского горя. Ведь там гибли люди… а тем, кто жив —пришлось все бросить и уехать», — пишут комментаторы.

В 1968 году на острове Сицилия прошла серия сильных землетрясений. Погибло более 200 человек, сотни были ранены и тысячи остались без крова.

В настоящее время в Италии существует два города Поджореале. Первый является действующей коммуной, а другой — город-призрак, оставшийся после землетрясения, которое вынудило всех жителей его покинуть.