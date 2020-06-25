В ожидании извержения: в Исландии насчитали более 4,5 тысяч подземных толчков

Сейсмологи зафиксировали в Исландии более 4,5 тыс. подземных толчков, начиная с 19 июня, сообщает Newsweek.

Речь идет о так называемом «рое землетрясений» — последовательности сейсмических событий, которые происходят в одной области в течение относительно короткого периода времени.

Сотни или тысячи толчков могут длится несколько дней или месяцев.

Землетрясения в Исландии начались 19 июня на северо-востоке страны. Здесь зафиксировали тысячи небольших толчков. Магнитуда трех из них была выше 5 баллов. Самое мощное землетрясение магнитудой 5,8 произошло 21 июня.

Толчки ощущались по всей северной Исландии. Сейсмологи не исключают и более сильных землетрясений в ближайшее время, пишет mail.ru.

Вулкан

Рой землетрясений последовал за сообщением о том, что в любой момент может начаться извержение вулкана Гримсвотн.

В последний раз он извергался в мае 2011 года. При этом дым поднялся на высоту 20 км.

Выброс пепла повлек за собой массовые отмены авиарейсов.

Поднял берега

Ранее сообщалось, как гигантский объем магмы, способной заполнить 160 тыс. олимпийских бассейнов, просочился под землю на тихоокеанском острове Амбрим.

Свидетелями феномена, который привел к разрушению местного ландшафта и поднял берега, стали вулканологи из Колумбийского университета.

На острове, входящем в состав государства Вануату, есть два активных вулкана. Зимой 2018 года вулканологи наблюдали здесь пять озер раскаленной лавы. Уже покидая остров, они получили сообщения, что лава загадочно исчезла.